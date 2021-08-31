Kütahya'da şiddetli deprem! Ankara, Eskişehir ve birçok ilden de hissedildi... / 31.08.21

Sabah

Edinilen son dakika bilgisine göre, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya başta olmak üzere, Afyon, Eskişehir, Ankara ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Kütahya Altıntaş ilçesi olduğunu bildirirken şiddetini 5.0 olarak açıkladı. AFAD ayrıca, depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını da kaydetti. Kütahya Valisi Ali Çelik ise alanda, tarama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.