KYK borcu düzenlemesi nasıl olacak? 5 milyon gencin gözü Kabine Toplantısı'nda: Başkan Erdoğan duyuracak! / 18.07.22

Son dakika haberi: Milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu KYK borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanındaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etti. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz diyen Başkan Erdoğan, Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız ifadelerini kullandı. Bugün yapılması planlanan kabine toplantısı ile KYK kredi faizleri silinecek mi? sorusu yanıt bulmuş olacak! İşte son dakika haberinin detayları!