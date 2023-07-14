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Sabah
LGBT terörüne çanak tuttular! Netflix'teki 'Nimona' adlı animasyon filmde eşcinsellik dayatması / 14.07.23
Sabah
150 Bölüm | 07:52:06
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01
LGBT terörüne çanak tuttular! Netflix'teki 'Nimona' adlı animasyon filmde eşcinsellik dayatması / 14.07.23
Sabah
02:34
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02
Başarının formülleri üretiliyor: AK Parti Mart 2024'te İstanbul'u yeniden fethedecek / 14.07.23
Sabah
02:21
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03
NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'ten terörle mücadele taahhüdü: Kendimizi buna adayacağız / 14.07.23
Sabah
01:56
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04
21 yaşındaki 15 Temmuz şehidinin son sözleri bu olmuş: "Şehit olmaya gelen yok mu?" / 14.07.23
Sabah
02:00
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05
Başkan Çalık için ‘ifade versin’ talebi / 14.07.23
Sabah
01:38
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06
Emekli ve memur maaş zammı Meclis’ten geçti / 14.07.23
Sabah
00:35
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07
Seyyanen yapılan artış bundan sonra güncellenecek / 14.07.23
Sabah
02:13
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08
Biri kolunu kaybetti diğeri kalbinde kurşunla yaşıyor / 14.07.23
Sabah
02:56
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09
‘Zirvede kupayı Erdoğan kaldırdı’ / 14.07.23
Sabah
00:50
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