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LGBT terörüne çanak tuttular! Netflix'teki 'Nimona' adlı animasyon filmde eşcinsellik dayatması / 14.07.23

LGBT terörüne çanak tuttular! Netflix'teki 'Nimona' adlı animasyon filmde eşcinsellik dayatması / 14.07.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

LGBT terörüne çanak tuttular! Netflix'teki 'Nimona' adlı animasyon filmde eşcinsellik dayatması / 14.07.23

Sabah 02:34
02

Başarının formülleri üretiliyor: AK Parti Mart 2024'te İstanbul'u yeniden fethedecek / 14.07.23

Sabah 02:21
03

NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'ten terörle mücadele taahhüdü: Kendimizi buna adayacağız / 14.07.23

Sabah 01:56
04

21 yaşındaki 15 Temmuz şehidinin son sözleri bu olmuş: "Şehit olmaya gelen yok mu?" / 14.07.23

Sabah 02:00
05

Başkan Çalık için ‘ifade versin’ talebi / 14.07.23

Sabah 01:38
06

Emekli ve memur maaş zammı Meclis’ten geçti / 14.07.23

Sabah 00:35
07

Seyyanen yapılan artış bundan sonra güncellenecek / 14.07.23

Sabah 02:13
08

Biri kolunu kaybetti diğeri kalbinde kurşunla yaşıyor / 14.07.23

Sabah 02:56
09

‘Zirvede kupayı Erdoğan kaldırdı’ / 14.07.23

Sabah 00:50
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