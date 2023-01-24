CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhaneye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin kendisini aramadığını belirtmişti. Saraçhane hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, o gün Saraçhaneye giderken bütün liderleri aradığını söyledi. Altılı masada yer alan ortaklarını da eleştiren Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber Saraçhanede gerçekleştirdikleri miting sonrası genel başkanlarla aynı duyguyu yakalayamadıkalarını belirtti.