Lionel Messi gitti Barcelona tersten tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası apar topar... / 30.09.21

Sabah

Tarihinde muhteşem başarılar olan, daha önce dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Barcelona bu sezon rekor kırdı. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı takımın başına getiren Barcelona, Depay, Agüero, Luuk de Jong gibi isimleri kadrosuna katarken Messi ile sözleşme uzatmadı. Bayern Münih ve Benfica'ya mağlup olan Barcelona, tersten rekor kırdı. Koeman'ın geleceği hakkında son dakika haberi geldi...