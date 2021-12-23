Lösemiyi yendiği hastaneye pamuk prenses olarak döndü / 23.12.21

Şırnakta yaşayan ve henüz 8 yaşındayken kendisine lösemi teşhisi konulan Rengin Alkış, Adanada gördüğü tedavi sonrası hastalığı yendi. Şu an16 yaşında olan genç kız, Pamuk Prenses kıyafeti giyip, tedavi gördüğü hastanedeki çocuklara moral verdi. Kostüm giyen Alkış, cüce kıyafeti giyen ve lösemiye karşı kendisi gibi savaş veren 7 çocukla birlikte pasta kesti; sonrasında hastanedeki çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Genç kız, Hastanede kaldığım dönemde Pamuk Prenses kıyafetleriyle gelen animatörler beni mutlu ederdi. Ben de diğer hastalara bu mutluluğu yaşatmak istedim dedi.