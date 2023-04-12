İyi Partili Lütfü Türkkan 2 yıl önce Bingöle yaptığı ziyaret sırasında 16 yaşındaki şehit İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’e ağır küfürler etmişti. İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterilmesine, şehit ağabeyi Tahir Gümren tepki gösterdi. SABAH’a konuşan Tahir Gümren, “ Bu karar kardeşimin kemiklerini sızlattı. İyi Parti’nin şehitlere ve ailelerine hiç mi saygısı yok. Bana en ağır gelen şey kardeşsiz kalmak değil, uğruna canlarımızı verdiğimiz devletimizin milletvekilinin anamıza bacımıza ettiği küfürlerdir. Unutulmuyor, ciğerlerimizi parçalıyor. Bugün milliyetçiyim diye ortalıkta gezenlerinin PKK ve FETÖ ile kol kola olmalarının beni çok üzüyor” dedi.