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Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi SABAH’a konuştu: Şehit kardeşimin kemiklerini sızlattılar / 12.04.23

Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi SABAH’a konuştu: Şehit kardeşimin kemiklerini sızlattılar / 12.04.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi SABAH’a konuştu: Şehit kardeşimin kemiklerini sızlattılar / 12.04.23

Sabah 02:24
02

İşçiye de toplu sözleşme ikramiyesi / 12.04.23

Sabah 02:37
03

CHP’de kazan kaynıyor / 12.04.23

Sabah 02:02
04

Şehit Necmettin öğretmenin babası: PKK ile yol yürüyenlerle yolumuz olmaz / 12.04.23

Sabah 02:14
05

‘İnşaat mühendisi olacağım’ / 12.04.23

Sabah 01:32
06

Kuduz kurt dehşeti: 4 yaralı / 12.04.23

Sabah 02:20
07

CHP’nin kurşun tiyatrosu da ifşa oldu / 12.04.23

Sabah 05:47
08

İBB’den ‘çivi çakmama’ itirafı / 12.04.23

Sabah 01:31
09

Türkiye Yüzyılı için millete ahit / 12.04.23

Sabah 04:47
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