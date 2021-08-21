Macron’un ikiyüzlülüğüne tepki yağıyor! Fransa’nın Afganistan saldırıları dünya gündeminde / 21.08.21

Sabah

NATO kuvvetlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’ın yönetimine el koyan Taliban’ın yarattığı karmaşa devam ediyor. Ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların yanı sıra Afgan vatandaşların da tahliyeleri devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Fransa’nın, Afganistan’da adil bir mücadele yürüttüğünü söyleyen Macron’un sözlerinin ardından sosyal medyada Fransız askerlerinin skandal görüntüleri yayıldı.