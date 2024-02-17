Erzincanın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu milyonlarca metreküp çamur yığınının altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Olay sırasında çekilen görüntülerde toprak yığını altında kalan beyaz araç içerisinde olan Kenan Öz ve 2 arkadaşının, olaydan önce bölgeyi boşaltarak 60-70 kişinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Bölgeyi boşaltarak diğer işçilerin hayatını kurtaran Kenan Öz ve arkadaşları araçla tekrar bölgeyi kontrole giderken toprak yığını altında kaldılar. Toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3ünün bir lokasyonda 6sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik”dedi.