Mafya mezarındaki ölüme savcı müebbet istedi / 17.09.21

Sabah

Esenyurt'ta Lotu Quli lakaplı Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un kabri başında Ali Haşımov'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Olayın şüphelisi Kenan Imanzade, "Rusya'dan arayan bir arkadaşım Ali'nin beni öldürmek için geldiğini söyledi. Mezarlıkta buluştuk. Tartışma sırasında Ali kendini vurmak isterken beni kolumdan yaraladı. Hastanedeyken Ali'nin öldüğünü duydum" iddiasında bulundu. Kriminal Polis, ölen Ali Haşımov'un el swaplarında atış artıklarına rastlandığını, şüphelilerde rastlanmadığını bildirdi. Buna rağmen Büyükçekmece Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kenan Imanzade hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.