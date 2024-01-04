31 Mart 2019 yerel seçim sonrası HDP’ye kadro açmak için 4 bin 500 kişiyi işinden eden CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açılıp, mağdur işçilerin ifadelerinin alınmasının yankılarını sürüyor. CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi tarafından ekmeklerinden edilen işçiler “Bizler de haksız yere çıkarıldık. Ekmeğimizi elimizden aldılar, arkadaşlarımızın yuvaları yıkıldı. Bu zulüm cezasız kalmasın. Adana’da böyle bir soruşturmanın başlatılması artık kaçınılmaz olmuştur” dediler.