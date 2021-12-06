Mahkeme kararını verdi! Evli kadının sosyal medyada kızlık soyadını kullanması suç değil / 06.12.21

Ankarada bir çift arasında yaşanan boşanma davasında erkek, eşinin sosyal medya hesaplarında 7 yıl boyunca kızlık soyadını kullandığını belirterek kusurlu olduğunu öne sürdü. Kapıyı kilitleyerek kadını eve almayan ve hakaret eden erkeği ağır kusurlu bulan yerel mahkeme, kadını da sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullandığı gerekçesiyle kusurlu buldu. Yargıtay ise kadının sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasının güven sarsıcı davranışının kanıtı olmayacağını belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.