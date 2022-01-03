Mahkemeden ilk karar! Samuray kılıçlı katil Adli Tıp'a sevk edildi / 03.01.22

Can Göktuğ Bozun samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengizin ölüme ilişkin açılan davada mahkemede ilk ara kararını oluşturdu. Sanığın tutukluluk halinin devamına dikkat çekici gerekçelerle karar veren mahkeme, akıl sağlığı tartışmalarına da son noktayı koydu. Sanığın daha önce şizofreni tanısının bulunduğunu kaydeden mahkeme, işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya suça ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespitinin gerekli olduğunu belirterek tedavi gördüğü hastanelerden tedavi evraklarının istenmesine karar verdi.