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7/24 Dinle Sabah Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu / 10.08.21
Sabah

Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu / 10.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Yıllarca süren firarının ardından teslim olup tutuklanan Çiftlik Bank’ın CEO’su tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın tutukluluk durumu hakkında mahkeme kararını verdi. Geçtiğimiz ay tutuklanan Aydın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık dosyayı, aylık tutukluluk incelemesi için sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik Aydın’ın tutuklunun halinin devamına karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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