Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti / 04.06.22

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen UKOME Genel Kurulunda yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak hukuksuz şekilde toplu ulaşım zamlarını TÜİK’in açıkladığı aylık ÜFE oranlarına bağlayan Tunç Soyer’e yargıdan tokat gibi yanıt geldi. Geçtiğimiz mart ayında toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin tüm uyarılarına rağmen UKOME Genel Kurulundan sırf zam kararını geçirtebilmek için CHP’li 26 belediye başkanına oy kullandırtan Soyer’in tartışmalı UKOME kararı mahkemece iptal edildi. TCDD 3. Bölge Müdürlüğünün açtığı davada mahkeme belediye başkanlarının ancak ilçeleri ile ilgili konularda UKOME’de oy kullanabileceğini belirtip kararı şekil yönünden iptal etti. Alınan kararla birlikte 20 Marttan bu yana yapılan zamlarla halktan alınan yüz milyonlarca liranın da iadesi gündeme geldi.