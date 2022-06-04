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7/24 Dinle Sabah Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti / 04.06.22
Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti / 04.06.22

Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti / 04.06.22

Sabah

150 Bölüm | 08:12:38
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01

Mahkemeden Tunç Soyer’e tokat gibi karar! İzmir'de toplu ulaşıma zam üstüne zam getirmişti / 04.06.22

Sabah 03:04
02

Son Serie A şampiyonu Milan Abdülkadir Ömür'e talip oldu / 02.06.22

Sabah 00:39
03

Bakan Soylu'dan 'Terörle mücadeleyi yumuşatma' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na: Sana bunları kim söyletiyor? / 04.06.22

Sabah 01:21
04

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Demirtaş' tepkisi: Bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır, şerefli bir tavır mıdır? / 04.06.22

Sabah 06:04
05

Kalyon Güneş Santrali her yıl binlerce ağacı kurtarıyor / 04.06.22

Sabah 01:31
06

Kılıçdaroğlu, AB toplantısında AB elçisi gibi konuştu! Terörle mücadele yasasında değişiklik vaadi... / 04.06.22

Sabah 01:33
07

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru göndermesi: Sen aday mısın, değil misin? Sıkıyorsa bunu açıkla... / 04.06.22

Sabah 01:24
08

Köy okullarında Sıfır Atık eğitimi / 04.06.22

Sabah 01:49
09

Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi / 04.06.22

Sabah 01:48
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