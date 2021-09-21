Mahrem imamdan bordo berelilere darbe öncesi talimat! / 21.09.21

Sabah

Kültür ve Turizm Bakanlığı eski uzman yardımcısı Mehmet Akkoç'un Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında KPSS ve KPDS sınav sorularının kendisine verildiği, 2013'te ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Fetullah Gülen'in yanına giderek vaazlarını dinlediği ortaya çıktı. FETÖ'nün Özel Kuvvetler Komutanlığı yapılanmasında müdür konumunda olan 'Tekin' kod adlı Akkoç'un kendisine bağlı askerlere Ankara dışına çıkmamaları talimatı verdiği tespit edildi.