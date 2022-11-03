Son dakika haberleri: İzmirde bir kamu kurumunda Daire Başkanı olarak görev yapan Ali Aykut T., makam odasında şahsi silahını temizlemek istedi. Şarjörsüz silahın namlusunda sıkışan mermi ateş aldı, odada bulunan iki kişiyi yaraladı. Karnından vurulan 15 yıllık devlet memuru Aygün Akkeçeli bir böbreğini kaybetti, pankreası yandı, kalın bağırsağı kısaltıldı, kalça kemikleri eridi, yoğum bakımdaki 45 günlük ölüm-kalım savaşında 18 kilo verdi. Savcılığa şikayette bulunan Akkeçelinin görev yeri değiştirilirken olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ali Aykut T.nin 3,5 yıla kadar hapsi istendi.