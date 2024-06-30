Manisada CHP’li Kula Belediyesi’nden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen Murat Uygur ve Halit Dolma, CHP’li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmezin makam odasında feci şekilde darp edildi. Olayın ardından gözaltına alınan CHP’li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan önce tüm belediye personelinin dışarı çıkartıldığı, belediyenin güvenlik kameralarının kapatıldığı ve dayaktan sonra makam odasında kan olan halıların da gece saatlerinde yıkamaya götürüldüğü belirlendi.