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7/24 Dinle Sabah Malatya’da bina çöktü! AFAD'dan ilk açıklama: 13 vatandaş enkazdan çıkarıldı... / 09.11.21
Malatya’da bina çöktü! AFAD'dan ilk açıklama: 13 vatandaş enkazdan çıkarıldı... / 09.11.21

Malatya’da bina çöktü! AFAD'dan ilk açıklama: 13 vatandaş enkazdan çıkarıldı... / 09.11.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Malatya’da bina çöktü! AFAD'dan ilk açıklama: 13 vatandaş enkazdan çıkarıldı... / 09.11.21

Sabah 06:47
02

Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu / 09.11.21

Sabah 01:30
03

AK Partili kadın vekillerden, küfürbaz Lütfü Türkkan’a tepki / 09.11.21

Sabah 03:31
04

Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun / 09.11.21

Sabah 01:41
05

Meral Akşener'in yalanı çöktü! Korucu başkanı dediği kişi özel güvenlik görevlisi çıktı! / 09.11.21

Sabah 01:50
06

Bakan Dönmez'den 'yeni müjde' açıklaması: Gün sayıyoruz... / 09.11.21

Sabah 01:42
07

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Elmalı davasında şok gelişme! / 09.11.21

Sabah 01:36
08

Lütfü Türkkan'ın aşağılık sözlerine sahip çıkan Akşener, Başak Demirtaş’a destek çıkmıştı / 09.11.21

Sabah 01:20
09

Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir / 09.11.21

Sabah 01:59

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