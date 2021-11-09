Malatya’da bina çöktü! AFAD'dan ilk açıklama: 13 vatandaş enkazdan çıkarıldı... / 09.11.21

Son dakika: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınarı caddesindeki 2 katlı bir binanda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaşın enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarılırdı. Yaralı vatandaşlardan ikisinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgedeki çalışmalar hızla devam ederken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, göçük meydana gelen binanın enkazından şu ana kadar 13 kişinin kurtarıldığını, 3 kişinin taburcu edildiğini, 2 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. ifadelerine yer verdi.