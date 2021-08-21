Maliyenin kara listesinden çıkma fırsatı / 21.08.21

Sabah

Yapılandırma kapsamında KDV artırımına giden mükellefler, beyanname vermediği, adresinde bulunmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için yer aldıkları "özel esaslar listesinden" çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyacı haciz uygulanan mükellefler de yararlanabilecek. Buna göre son 5 takvim yılında faaliyette bulunulan dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren bu listeden çıkarılacak.