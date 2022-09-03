Son dakika... CHPli Maltepe Belediyesinde dönen rüşvet skandalıyla ilgili hazırlanan iddianameye yansıyan tapeler rüşvet çarkının Maltepe sınırları içinde kalmadığını da gözler önüne serdi. Örgüt yöneticisi olarak belirlenen Haydar Battalın sekreteri Seval Arslanın diğer CHPli belediyelerle de rüşvet çarkı oluşturduğu anlaşıldı. Ataşehirde iş yapmak istediği değerlendirilen bir kişinin Arslan aracılığıyla Ataşehir Belediyesi çalışanına yönlendirildiği, ikili arasında rüşvet tarifesinin yükseltilmesi ile ilgili konuşmalar yapıldığına yönelik tapeler iddianamede yer aldı.