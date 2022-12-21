İstanbul Şişlide Tarım ve Orman Bakanlığının resmi görevlilerince sokak hayvanları için kullanılmayan bir yurdun önüne konulan kuru mama ve mama kaplarını çöpe atan, hayvanseverleri Ellerinizi, ayaklarınızı kırarız diyerek tehdit eden ve belediye ile polisin uyarılarına aldırış etmeyen yabancı uyruklu iki kardeşin sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Lazer ve epilasyon cihazları satışı yapan bir şirketin sahibi olan kardeşler Fadi Kfelati ve Shadi Kfelatiden Fadi, iki ayrı adli evraktan birinde mesleğini sağlık memuru, diğerinde bayan kuaförü olarak yazdı. Fadi Kfelatinin sosyal medyada ise kendisini doktor diye tanıttığı, bir kişinin hocamıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandığı görüldü.