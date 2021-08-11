Manavgat yanarken evini kurtaran başkan Şükrü Sözen'den akla ziyan bahaneler / 11.08.21

Sabah

Son dakika: SABAH, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yazlık ve kışlık villalarına çevresi küle dönerken belediye imkânlarıyla nasıl koruma sağladığını bölge halkının tepkisiyle duyurdu CHP'li başkan, kışlık evine belediye araçlarını göndermesini 'Rutin alan temizliği' olarak açıkladı. Yazlık evinin de çatısının yandığını iddia ederek 'Terk ediyordum. Çok sevdiğim köpeklerim için oraya geri dönerek müdahale ettik' sözleriyle akıllara ziyan bahaneler sıraladı Sözen'in, 1 km uzağında küle dönen Kalemler Mahallesi'nin görüntüsü ortadayken halkın sesi SABAH'a hakaretler yağdırması, bu kadarına da 'pes' dedirtti