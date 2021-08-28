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7/24 Dinle Sabah Manchester United'a transferi sonrası merak ediliyordu! Ronaldo 7 numaraya veda ediyor... / 28.08.21
Sabah

Manchester United'a transferi sonrası merak ediliyordu! Ronaldo 7 numaraya veda ediyor... / 28.08.21

Sabah

Juventus'tan ayrılan Ronaldo, tüm dünyayı şaşırtarak Manchester United'a geri döndü. Adı uzun zamandır PSG, Manchester City ve Real Madrid ile anılan Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'a imza attı. 36 yaşındaki süper yıldızın Manchester United'la anlaşmasının ardından, kaç numaralı formayı giyeceği merak ediliyordu. Cavani'nin 7, Martial'in ise 9 numaralı formanın sahibi olması sebebiyle Ronaldo'nun tercihinin 28 numaralı forma olacağı ifade ediliyor.
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