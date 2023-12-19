İYİ Partide yerel seçimler için CHP ile ittifak yapılmasını savunduğu için Genel Başkan Meral Akşenerin isteğiyle önce İBB Grup Başkanvekilliği ardından ise 5 meclis üyesi arkadaşıyla birlikte partiden istifa eden İbrahim Özkan dün akşam bir kanalın canlı yayınına katıldı. Özkan konuşmasına devam ederken kanal binası önüne kadar gelerek protesto gösterisi düzenleyen İYİ Partili bir grup Teşkilat burada satılmışlar nerede? şeklinde sloganlar attı. Kanal binası önünde basın açıklaması düzenleyen grup, İYİ Parti’ye operasyon düzenleyen İmamoğlu’na tepki göstererek; Bu saatten sonra İYİ Partililer size değil oy selam bile vermeyecektir! dedi.