Mankene yavru aslan, iş adamına kapan yavrusu! Kod adı: 'Karne hediyesi' Şebeke çökertildi / 25.06.22

Son dakika haberi... Hayvan Kaçakçılığı operasyonu kapsamında Beykozda kurdukları yasa dışı Hayvanat Bahçesinde gözaltına alınan 11 şebeke üyesinin; yasa dışı yollardan İstanbula getirdikleri yabani, tropikal ve egzotik hayvanları Doğum Günü Hediyesi ve Karne Hediyesi etiketleriyle satışa sundukları ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin bir yavru aslanı 10 bin dolara bir mankene, bir Albino Kaplan Yavrusunu ise bir iş adamına 100 bin liraya sattıkları saptandı. Bazı hayvanların kaçak yollarla İstanbula getirilirken havasızlıktan telef olarak yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin; kaçak sevkiyat öncesi bayılttıkları bir Kara Akbabanın kanatlarını koliye sığabilmesi için keserek kısalttıkları ortaya çıktı.