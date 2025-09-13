Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, başkente adeta kaos getirdi. CHP’li belediyenin Sincan Yenikent girişinde ve Gimat kavşağında başlattığı köprülü kavşak çalışması, bölge trafiğini kilitledi. Vatandaşlar saatlerce yollarda beklerken bazıları ise evlerine yürüyerek gitti. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Yaz aylarında tek bir kepçe çalıştırmadan bekleyip, okullar açılırken yolu kapatmak hizmet değil zulümdür. Ankara enkaza dönüşüyor diyerek Yavaş yönetimini sert dille eleştirdi.