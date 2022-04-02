Mansur Yavaş'ın 3 yıllık karnesi! Mansur Yavaş'ın 3 yıllık karnesi! Ekmeğe, ulaşıma, suya peş peşe zamlar / 02.04.22

Mansur Yavaş, 3 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaşın, yerel seçimler öncesi verdiği sözleri yerine getirmediği tespit edildi. Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 4 kez zam yaptı. Yavaşın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi. Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve Ulaşımda biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz diyen Mansur Yavaş, tam bilet ücretlerine yüzde 160 zam yaptı. Mansur Yavaş, Biz suyu Allahın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz iddiasında bulundu, suya yüzde 80 zam yaptı.