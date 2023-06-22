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Mansur Yavaş'ın işçi kıyımını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı! Oy vermeyen AK Partili işçiler işten atılıyor / 22.06.23

Mansur Yavaş'ın işçi kıyımını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı! Oy vermeyen AK Partili işçiler işten atılıyor / 22.06.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Mansur Yavaş'ın işçi kıyımını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı! Oy vermeyen AK Partili işçiler işten atılıyor / 22.06.23

Sabah 01:08
02

Kirada zam sınırı uzatıldı! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: O tarihe kadar geçerli olacak / 22.06.23

Sabah 01:05
03

Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak / 22.06.23

Sabah 04:46
04

CHP’li Karşıyaka belediyesi borç batağında / 22.06.23

Sabah 01:09
05

Kurultay öncesi İnce sendromu / 22.06.23

Sabah 01:02
06

‘Garson’dan kripto polislere izdivaç servisi / 22.06.23

Sabah 01:46
07

Yerel seçime kadar 80 milyar $ bekleniyor / 22.06.23

Sabah 02:34
08

Millete, devlete uzanan eli her zaman kırarız / 22.06.23

Sabah 02:04
09

İttifakın İp’i kopuyor / 22.06.23

Sabah 01:23
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