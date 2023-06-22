AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikasında yaşanan skandallara ilişkin konuştu. Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, genel seçimleri kazanamamasının hırsını işçilerden çıkarıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Evine ekmek götüren işçiyi neden işten çıkarayım. İşçiyi işinden çıkaran namussuzdur, alçaktır diyen Yavaş, şimdi neden insanları sırf Ak Partili diye işinden çıkarıyor. Mansur Yavaş Bu zulmü biran önce durdurmalı diye tepki gösterdi.