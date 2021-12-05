Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! / 05.12.21

Sayıştayın 2020 denetim raporunda; herhangi bir sözleşmeye dayanmadan 160 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesinde istihdam edildiğine dikkat çekildi. Sayıştay; 2020 yılı toplam maliyeti yaklaşık 13 milyon TL olan 156 belediye şirket personelinin Ankara Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görevlendirildiğine dikkat çekti. Raporda söz konusu alımların herhangi bir sözleşme, protokol, ihale olmadan ve belediye bütçesinden herhangi bir gider gösterilmeden çeşitli birimlerde çalıştırıldığının belirlendiğine yer verildi.