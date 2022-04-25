Mansur Yavaş'tan ihale skandalı! SABAH belgelere ulaştı / 25.04.22

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihaleleri yakınlarına verdiğini iddia edenlerin savcılığa başvurmasını istedi ancak kendisi bile bu etik dolu öneriye uymadı. Bir ihaleye ilişkin açıklamasında, Arkasında duran namussuz şerefsizdir. Artık şeffaf, açık yönetim var. Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi? ifadelerini kullanan Mansur Yavaşın ortağının oğlunun ihale aldığı ortaya çıktı. SABAH, Beypazarı ilçesinde Mansur Yavaşın da ortağı olduğu Saray Gümüş Kuyumculuk Turizm Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketinin ortaklarından Seyfi Temizin oğlu Tunahan Temizin ABB Özel Kalem Müdürlüğünden takı ihalesi aldığını gösteren belgeler.