Mansur Yavaş'tan kitre bebek vurgunu! 150 liralık ürüne 11 bin 500 ödediler / 22.10.21

Sabah

"64 yaşındayım. Bu yaşıma kadar haram yemedim, bu yaştan sonra da haram yemeye yedirmeye niyetim yok" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fahiş fiyata alınan bir ürünle çarpıcı bir vurguna imza attığı iddia edildi. "Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralı'nın parasını çarçur edilmiş" sözleriyle bir önceki yönetimi hedef alan Mansur Yavaş'ın canlı yayınlanmayan ihale yoluyla piyasa değeri 150 ila 700 lira arasında değişen kitre bebeklerin 44 tanesine 366 bin lira ödedeği ortaya çıktı. Yavaş'ın memleketi Beypazarı'da bugün açılacak olan Beypazarı Kent Müzesi'ne bağışlanmak üzere alınan bebeklere ödenen paralar büyük tepki topladı.