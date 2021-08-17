Marcao, Kerem'e kafa ve yumruk attı! Galatasaray soyunma odası karıştı / 17.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Galatasaraylı Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sinirlenip 50 metre koştu ve genç oyuncuya önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı. Kerem'i oyundan alan Fatih Terim genç oyuncuya "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu. Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. İşte son dakika haberinin detayları...