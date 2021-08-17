Marcao krizi sonrası neler yaşandı? Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan... / 17.08.21

Sabah

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'in ilk maçında Giresun'dan galibiyetle dönen sarı kırmızılılarda Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması tüm moralleri bozdu. Takımın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Fatih Terim ile Burak Elmas, Ordu - Giresun Havalimanı'nın VİP alanında görüşme yaptı. Marcao'ya ne ceza verilecek? Öte yandan Marcao, bugünkü idmanda yer almadı. İşte son dakika haberinin detayları...