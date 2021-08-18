Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı ortaya çıktı! Kimse yüzüne bakmadı, cezası belli oldu / 18.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruklarla herkesi şoka uğratan Marcao, uçakta tek başına kaldı. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcu, İstanbul'da da evine yalnız gitti. Brezilyalı oyuncunun Kerem'e neden vurduğu da ortaya çıktı. Bu arada Galatasaray yönetimi Marcao'ya verilecek cezayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...