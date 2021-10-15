Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp giren çiftçi SABAH’a konuştu! “Biz, aileden böyle gördük” / 15.10.21

Sabah

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarınca, Türkiye’nin gündemine oturan 54 yaşındaki Arif Erkara’yı SABAH buldu. 30 yıldır çiftçilik yapan 2 çocuk babası Erkara, yıllardır aynı marketten alış veriş yaptığını söyleyerek, “O gün de tarlada çalıştığım için lastik ayakkabılarım çamur içindeydi. Market kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkarıp girdim. Ben de esnaflık yaptım. O markete, çamurlu ayakkabılarımla da girebilirdim. Kimse de bana, ‘niye böyle girdin” demezdi. Ama öyle girmek, bizim aile terbiyemize yakışmaz. Biz, aileden böyle gördük. Bu gün aynı durumu yaşasam yine ayakkabılarımı çıkarıp girerim.