Market ve mağazalarda yeni dönem! Bakan duyurdu: Artık zorunlu oldu! / 05.01.22

Son dakika haberler...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” üzerinde yeni düzenleme yapmıştır. Düzenlemeyle zincir market ve zincir mağazalara kasa önlerinde vatandaşın görüp kolay erişebileceği şekilde kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirilmiştir denildi. Öte yandan bakanlık 2022 yılında uygulanacak plastik poşet ücretini açıkladı.