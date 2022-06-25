Marmaris orman yangınına gece görüşlü gözlüklerle neden müdahale edilmedi? Jandarma Havacılık Başkanı tartışmalara son noktayı koydu / 25.06.22

Son dakika haberine göre; Marmaristeki orman yangını sonrası gündeme gelen gece görüş gözlüğü ile müdahale tartışmasına Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan son noktayı koydu. Tümgeneral Doğan, gece görüş gözlüğünün sıfır ışık ortamına göre tasarlandığını, bir çakmaktan çıkan ışığın bile ters orantılı etki yaptığını ifade etti. Doğan, Gece görüş ile yangın söndürmek ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramları birbirinden çok farklıdır. dedi. İşte Tümgeneral Doğanın tartışmaları bitiren o sözleri...