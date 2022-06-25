Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan tutuklandı! Ciğerlerimizi yakmanın bedeli 10 yıl / 25.06.22

Son dakika haberleri: Muğlanın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan, ifadesinde, arazilerini satan ve kendisini dışlayan babasına kızdığı için, intihar amacıyla ormanı yaktığını öne sürdü. 5 ayrı suçtan kaydı da bulunan Ayhan, kasten orman yakma suçundan 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Yaklaşık 5 bin futbol sahası büyüklüğündeki 3 bin hektarlık ormanın yok olmasına neden olan ve ciğerlerimizi yakan Ayhan, bu cezayı alırsa 6 yıl 8 ay sonra serbest kalacak. Hukukçular, meydana gelen zararla verilen suçun orantılı olmadığını dile getirerek, cezaların caydırıcı olmasını, bu nedenle de arttırılmasını istiyor.