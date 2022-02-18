MASAK mercek altına aldı! Kripto paraya yeni düzenleme / 18.02.22

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek değerli sanat piyasasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçuna müsait olduğu kanaatiyle satış hacmi hızla artan NFTleri mercek altına aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK ABD Hazine Bakanlığının da kara aklama riskine karşı uyardığı NFTleri bu suçlar yönünden değerlendirerek incelemeye aldı. MASAK bankalar ile kripto para borsaları arasındaki işlemleri takip altına alırken, yükümlülük denetimleri yapıyor, yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesapları donduruyor. MASAK 4 kripto para borsasına da 19 milyon lira ceza uyguladı.