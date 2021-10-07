Mavi vatan savunmasında kritik gelişme! Gemileri uçaktan İHA'ya; füzeden mermiye kadar tehlikelerden koruyacak / 07.10.21

Sabah

Yerli savunma ürünleriyle dünya markası olan Türkiye hava savunmasında da önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerde kullanılan Yakın Hava Savunma Sistemi de Türk savunma sanayisi tarafından üretilecek. SABAH'a, Yakın Hava Savunma Sistemini anlatan Makine Kimya Endüstrisi (MKE AŞ) yetkilileri, sistemin gemileri; güdümlü mermiler, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı koruyabildiğini söyledi.