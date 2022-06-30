Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de! Bakan Koca'dan açıklama! Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü? / 30.06.22

Son dakika haberine göre; Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye sınırları içinde de ilk kez görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk Maymun Çiçeği Hastalığı vakasının 37 yaşında bir vatandaş olduğunu açıkladı. Bakan Kocanın açıklaması sonrası vatandaşlar yoğun şekilde Maymun Çiçeği Hastalığı ile ilgili soruların yanıtlarını aramaya başladı. Yüz binlerce kişi, Maymun Çiçeği Hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Maymun Çiçeği Hastalığı nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Hastalığı nerede, hangi ilde görüldü? sorularının yanıtını yoğun şekilde araştırıyor. Maymun Çiçeği Hastalığının hangi ilde görüldüğü de belli oldu. İşte Maymun Çiçeği Hastalığı ile ilgili son dakika haberinin detayları...