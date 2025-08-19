MEBin yayımladığı takvime göre, tüm okullar için ilk ders 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı MEB yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla zilsiz okul uygulaması başlatacak. Okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli erdem-değer-eylem çerçevesinin duyarlılık değeri kapsamında, doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesine önem verilecek. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak temasıyla yapılacak.