MEB ve İçişleri'nin yüz yüze eğitim genelgesine göre 10 kritik madde / 10.09.21

Sabah

Son dakika haberi: 6 Eylül Pazartesi başlayan yüz yüze eğitimde bugün birinci hafta tamamlanıyor. Öte yandan koronavirüs salgını da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda gerekli tedbirleri aldı. Ancak velilerin bazı konularda kafaları hâlâ karışık. Özellikle sınıfta pozitif vaka olması ya da öğretmenlerin sempton göstermesi halinde okullarda hangi uygulamaların hayata geçeği konusunda birçok soru işareti var. MEB de okullarda Kovid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. İşte 10 soruda okullarda Kovid-19 rehberi ve genelgeye göre okullarda dikkat edilmesi gereken noktalar ve kurallar...