MEB'den çok önemli karar! Kronik hastalığı olanlar ve temaslılar... / 08.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada temaslılar ve kronik hastalığı olanlar ile ilgili çok kritik bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Temas nedeniyle karantinada olan öğrencinin sınavı karantina bitiminde yapılacak. Temas nedeniyle karantinada olan öğrenci e-nabız üzerinden belge alırsa mazeretli sayılacak. Kronik rahatsızlığı olan öğrenci e nabız üzerinden alacağı belgeyi okula sunduğunda mazeretli olacak." denildi.