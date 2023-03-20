SON DAKİKA HABERİ: 6lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMMde bir araya geldi. 1 saat süren toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar açıklama yaptı. Kılıçdaroğlunun açıklamalarında, terör suçları nedeniyle görevinden alınan belediye başkanlarının yerine atanan kayyumlara yönelik ifadeleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, HDPnin taleplerinin birçoğunun CHP ve 6lı koalisyon tarafından uygun olduğunu da ifade etti. Pervin Buldan, dün Nevruz kutlamalarında, Abdullah Öcalanın ağırlaştırılmış tecriti kaldırılsın ifadelerini kullanarak terör propagandası yapmıştı.