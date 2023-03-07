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Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklama: 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı / 07.03.23

Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklama: 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı / 07.03.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mehmet Sevigen’den SABAH’a özel açıklama: 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı / 07.03.23

Sabah 02:09
02

Aslı Baykal'dan dikkat çeken yorum! Kılıçdaroğlu Akşener'i yetkisizleştirecek / 07.03.23

Sabah 01:34
03

6'lı koalisyonun karikatürü oldu! CHP fondaşı medya İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kolunu kırdı / 07.03.23

Sabah 01:11
04

Devlet Bahçeli'den 6'lı koalisyona dönen Akşener'e: Yaptığın yüzsüzlük ve ilkesizliğin daniskasıdır / 07.03.23

Sabah 02:35
05

Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah… / 07.03.23

Sabah 02:44
06

CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık / 07.03.23

Sabah 02:24
07

İşe giriş-çıkış genelgesi hak kaybını önleyecek / 06.03.23

Sabah 02:31
08

Ufuk varsa umut var / 06.03.23

Sabah 01:18
09

Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde olayı sahiplendi / 06.03.23

Sabah 01:10
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