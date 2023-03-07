İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin kumar masası dediği 6lı masaya geri dönmesi sonrasında cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ilan edilmesi ve yaşanan siyasi gelişmeleri eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen SABAHa analiz etti. Sevigen yaptığı açıklamada Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Toplumun önünde bunun tartışılması da millete büyük bir iyilik. Millet herkesin ne olduğunu gördü şeklinde konuştu.