Mekana çökmek için dehşeti yaşattılar! Balat'ta mafya gazabı / 23.09.21

Sabah

Megakentin arka mahallelerindeki çocukları sanatla buluşturabilmek için gönüllü etkinlikler düzenleyen Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'nın hayatı, dernek arazisine çökmeye çalışan mafya grubunun sistematik saldırıları nedeniyle kabusa döndü. Çocuklar için kiralanan alanı otoparka çevirmek isteyen mafya, yıldırmak istedikleri Kaya'ya önce silahlı saldırı düzenledi, ardından da eşinin iş yerini talan etti. Yaşadığı dehşetin bunlarla da sınırlı kalmadığını belirten Kaya "İstanbul'un göbeğinde hak hukuk tanımadan mafyalık yapıyorlar, 'Kendimizi ispatlamak için vurmaya adam arıyoruz' diyorlar. Önce çocukların hayallerini öldürmeye kalktılar, şimdi de bizi" ifadelerini kullandı.