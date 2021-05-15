Melek İpek olayında son dakika gelişmesi: İşkenceci koca Melike'ye de hayatı zindan etmiş / 15.05.21

İşkenceci kocası Ramazan İpeki öldüren Melek İpek olayıyla ilgili son dakika haberi: Melek İpekin, kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği için öldürdüğü eşi Ramazan İpekin, karısını aldattığı Melike A.ya da korkunç işkenceler uyguladığı adeta genç kadının hayatını zindana çevirdiği ortaya çıktı. Savcılık iddianamesine yansıyan ayrıntılara göre, işkenceci koca Ramazan İpekin Melika A.yı dövdüğü zorla senet imzalattığı, bıçakla saçını kesip, Saçını kestim sonra boğazını keseceğim dediği, başına silah dayayıp ölümle tehdit ettiği öğrenildi.