Melek İpek zor günleri geride bıraktı: Hiçbir eşyamı almadım, hepsi orada kaldı / 01.06.21

Antalyada, işkenceci eşi Ramazan İpeki 36 öldüren ve 108 gün sonra tahliye edilen Melek İpek 31, yaşadığı zor günleri, ailesine ait çiftlik evinde atlatmaya çalışıyor. Çiftlikte traktör süren İpek, tarla işlerini bitirdikten sonra makyaj yapıp, kızları Ceylin Deniz 9 ve İkra Nur 7 ile kent merkezine gidiyor. Kızlarıyla arkadaş gibi vakit geçiren İpek, üniversite sınavına hazırlanırken, matematik öğretmenliğini hedefliyor. Olay günü mosmor yüzü ve üstündeki kırmızı paltosu ile hafızalara kazınan İpek, Ben onu getirmedim. Getirmeyi bile düşünmedim. Hiç elimi bile sürmedim. Orada bıraktım. Hatırlamak istemedim belki de. Hiçbir eşyamı almadım, hepsi orada kaldı dedi.